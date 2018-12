Cei mai bogati oameni de afaceri din judetul Constanta regasiti in Top 300. Lista completa a clasamentului pe 2018

Veronica Guşă de Drăgan

An de an, revista Capital publică Top 300 cei mai bogaţi români. Averile acestora oscilează de la an la an. Unii se bucură de creşteri semnificative ale veniturilor, de peste 20 de procente, iar averile altora scad considerabil.Afaceriştii care au avut un an bun reuşesc să intre în acest top. Nici constănţenii nu se lasă mai prejos, zeci de afacerişti locali sau oameni de afaceri care şi-au mărit conturile bancare în urma afacerilor de la malul mării aflându-se în acest top. Averile oamenilor de afaceri - fie că sunt din industria farmaceutică sau hotelieră, fie că activează în domeniul agriculturii -, ale sportivilor şi ale investitorilor din judeţul Constanţa însumează sute de milioane de euro, reprezentând aproape 10 procente din Topul Capital.Primele trei locuri din topul celor mai bogaţi români sunt ocupate de ani de zile de aceleaşi persoane. Cel mai bogat român rămâne, conform Top 300 din anul 2018,, cu o avere estimată la 1,9 - 2 miliarde de euro, în creştere faţă de anul trecut. La vârsta de 79 de ani, are afaceri în domeniile auto, imobiliare, sport, servicii financiare şi energie. Fostul jucător de tenis ocupă prima poziţie de 4 ani.Pe locul secund se aflăşi, şi ei miliardari în euro, cu o avere estimată de 1,7-1,8 miliarde de euro, cei doi având 52, respectiv 40 de ani. Fraţii Pavăl au de 26 de ani firma Dedeman, afacerile lor crescând de la an la an. Din 2017, profitul lor le-a adus în plus la avere peste 6 miliarde de euro, ei având afaceri în domeniul retail, materiale de construcţii şi bricolaj.Al treilea loc din top, la distanţă considerabilă de primele două, este ocupat decunoscut şi ca „milionarul fără chip”. A reuşit să se ţină departe de viaţa publică românească, deşi conduce una dintre cele mai puternice companii din România - Digi Communications. El are afaceri în domeniul telecomunicaţiilor, media şi energie.Cu o avere în declin, Veronica Guşă de Drăgan se poziţionează pe locul 17, fiind una dintre cele mai bogate femei din România. Este proprietara Veronika Holding, un grup de firme activ în România şi în mai multe ţări din Europa. Femeia de afaceri a reuşit să investească în diverse domenii precum GPL, energie regenerabilă, domeniul naval, medical sau piaţa imobiliară. Butan Gas este cea mai cunoscută locomotivă de business din ţară, prin care a investit şi a câştigat bani şi pe raza judeţului Constanţa.Pe locul 24 în top 300, fraţii Micula au o avere estimată la 180-185 milioane de euro. Ultimul an a fost nefast pentru cei doi: toate cele şase societăţi din grup, European Drinks, Transilvania General Import-Export, European Food, Starmill SRL, Scandic Distilleries SA şi Rieni Drinks, au înregistrat pierderi. Cei doi bihoreni sunt cunoscuţi pentru afacerile de pe litoralul românesc. Ei deţin 12 hoteluri pe litoral, imobile achiziţionate între 2000 şi 2004. ANAF a demarat procedurile de vânzare a unor unităţi turistice deţinute de familia Micula, în contul unor datorii uriaşe la stat.La doar 51 de ani, averea sa este în uşoară scădere, poziţionându-se pe locul 25 din Top 300, având în conturi suma de 160-200 milioane de euro, cu aproape 50 de milioane mai puţin decât în 2017. Din Constanţa, omul de afaceri a investit în platforme petroliere, construcţii marine şi hoteluri. Este proprietarul Grup Servicii Petroliere, derulând proiecte în Marea Neagră, Marea Mediterană, Marea Nordului, Golful Persic, Golful Mexic sau în zonele arctice pentru clienţi precum OMV Petrom, Gazprom, ExxonMobil, PEMEX, Petroceltic sau Wintershall.Bucureşteanul de 63 de ani Claudiu Rădulescu a urcat pe poziţia 27 în Top Capital, cu o avere estimată de 150-155 milioane de euro. El se ocupă de energie şi distribuţie de gaze naturale. Până anul trecut, era principalul acţionar la Luxten Lighting Company. CNAIR a atribuit anul acesta companiei Luxten un contract în valoare de 21,17 milioane de lei pentru întreţinere şi reparaţii la sistemul de iluminat din reţeaua de drumuri aflate în administrarea DRDP Constanţa. Claudiu Rădulescu este acţionar majoritar la AEM SA.Se poziţionează pe locul 32 în Top 300 cei mai bogaţi români şi este unul dintre cei mai cunoscuţi oameni de afaceri din Constanţa. Vorbim aici de Mohammad Murad, care are o impresionantă avere de 130-150 de milioane de euro, din industria hotelieră şi restaurante. De origine libaneză, este cel mai mare investitor din turismul românesc. Anul acesta s-au împlinit 26 de ani de la înfiinţarea Spring Time, o reţea de 16 restaurante în Bucureşti şi pe litoral. În 1998 a preluat pachetul majoritar de acţiuni de la Perla Majestic. În 2005 a înfiinţat Phoenicia Hotels. Are mai multe hoteluri în Năvodari, Mamaia, Jupiter, Olimp şi Neptun. A achiziţionat cu 10 milioane de euro complexul Amfiteatru-Panoramic-Belvedere din Olimp, iar investiţia pentru renovare se ridică la 15 milioane de euro. A preluat şi hotelul Lido din Bucureşti.As în industria navală, constănţeanul Gheorghe Bosânceanu se poziţionează pe locul 42 în Topul Capital, cu o avere estimată de 115-120 milioane de euro. Şantierul Naval Constanţa se află în proprietatea sa. SNC, alături de Naval Group din Franţa, s-a angrenat în cursa pentru construirea corvetelor multifuncţionale.Verii Duşu sunt din Constanţa şi imperiul afacerilor de producţie de materiale de construcţii şi turism controlat de ei i-a menţinut pe poziţia 46 din topul celor mai bogaţi români. 105-110 milioane de euro este estimarea averii lor. Cifra de afaceri a crescut cu 15% în primele şase luni ale anului 2018. Cea mai importantă afacere din grup este firma Celco, care gestionează o fabrică de BCA, una de adeziv şi una de var. În prezent, verii Duşu investesc în construirea unui siloz de cereale în portul Constanţa şi achiziţia de noi echipamente.Pe locul 69 în top, familia Idu, acum reprezentantă mai mult de către Bogdan Idu, are o avere estimată de 80-85 milioane de euro, investiţiile fiind, în mare, în servicii portuare. Principalul lor proiect este vânzarea către Grupul Rompetrol a terminalului de gaze pe care îl controlează prin compania familiei, Octogon Gas&Logistics.La 60 de ani, constănţeanul ocupă poziţia 103 în topul Capital, cu o avere estimată de 58-60 milioane de euro, investiţiile principale fiind în domeniul industriei petroliere şi turism. Cea mai cunoscută afacere este Rig Service SA, angajaţii lucrând pe platformele de producţie şi foraj din Marea Neagră şi Golful Persic. Florin Cârstocea deţine hotelurile Central din Mamaia şi un camping în aceeaşi staţiune.Revine în topul Capital direct pe poziţia 121. Averea lui Omer Susli este impresionantă: 48-50 milioane de euro, la vârsta de 54 de ani. El are afaceri în domenii precum retail, mobilă, bricolaj, decoraţiuni interioare. Este de origine turcă, cumpărând în anul 2014 magazinele Praktiker. Familia Susli a vândut către Brico Depot România acţiunile Praktiker România SRL.Omul de afaceri constănţean Nicolae Bucovală ocupă locul 154 în top, afacerile acestuia fiind în creştere. Averea estimată este de 36-38 de milioane de euro. Omul de afaceri are legături strânse cu Eforie Nord şi este cunoscut pentru complexul Steaua de Mare, format din trei hoteluri şi un centru de tratament balnear.Pe locul 156 în top, constănţeanul de 43 de ani are o avere estimată de 35-38 milioane de euro, având afaceri în comerţul cu cereale. El deţine Brize Group, unul dintre cei mai importanţi traderi români de cereale şi furnizori de materii prime pentru fermieri. Societatea a fost înfiinţată în anul 2001, iar companiile din grup sunt 100% româneşti.Familia din Constanţa se ocupă de industria energetică, clasându-se pe locul 165 în topul marilor afacerişti români. Cu o avere de 33-35 de milioane de euro, a dezvoltat cel mai mare parc eolian onshore din Europa, de 600 MW, vândut companiei CEZ. Grupul Monsson continuă să fie lider al dezvoltatorilor de parcuri eoliene din Uniunea Europeană.Situată pe poziţia 173 din top, familia Chimişliu are o avere de 33-35 milioane de euro, fiind într-o creştere continuă. Virginia şi Bogdan Chimişliu au înfiinţat în anul 1991 Biochem, în prezent una dintre firmele de top pe piaţa de distribuţie de produse pentru protecţia plantelor, seminţe şi soluţii pentru agricultura bio.Omul de afaceri constănţean de 60 de ani se află pe locul 212 din Topul Capital, cu o avere de 28-30 de milioane de euro, din industria producţiei de beton, asfalt şi turism. Este proprietarul firmelor Comprest Util, Somaco Construct, Asfalt Dobrogea, Complex Verona.Numărul unul mondial în tenisul feminin, constănţeanca Simona Halep are o avere de 28-30 milioane de euro, fiind pe poziţia 225 din Topul Capital. La doar 27 de ani, averea sa a crescut cu 50% faţă de cea din anul precedent, sportiva fiind una dintre cele mai iubite românce la momentul actual.Afaceristul constănţean are o avere de 26-27 milioane de euro, fiind pe poziţia 240, în stagnare. Este cunoscut ca partenerul de afaceri al lui Felix Stroe. Deţine 2x1 Holding alături de fostul ministru al transporturilor, care are în administrare Şantierul Naval Midia. Este asociat în 17 companii, cum ar fi Tekon Plus, Port Dreding, Dacia Tour sau General Taxi.Deţine Vox Maris Grand Resort din Costineşti şi are o avere de 25-27 milioane de euro. Asta l-a propulsat pe afaceristul de 62 de ani pe poziţia 244, fiind în revenire. În 2017, compania VOX SA a reuşit să înregistreze o dublare a cifrei de afaceri şi un profit de 1 milion de euro.Revenit în Topul Capital pe poziţia 245, afaceristul bucureştean are o avere de 25-27 de milioane de euro. El este „cheia” afacerii Murfatlar în România. Este asociat unic în firma Wine Solutions Network SRL. Firma s-a înregistrat în aprilie 2016 prin transferul în Bucureşti din Constanţa a SGS Green Consulting SRL. În februarie 2017 intră în posesia a tot ce înseamnă Murfatlar.Fost arbitru de fotbal, la 57 de ani, constănţeanul are o avere de 23-25 milioane de euro, fiind pe locul 262 în Topul Capital. Este unul dintre marii investitori în Bursa de la Bucureşti.Constănţeanul Hagi este pe locul 272 în top, cu o avere de 23-24 milioane de euro. Este singurul fost mare internaţional român care a avut curajul să facă investiţii în realizarea unei academii de fotbal. Viitorul Constanţa a câştigat campionatul în anul 2017. Este şi proprietarul complexului Iaki din Mamaia.Din Bucureşti, este pentru prima oară în Topul Capital, pe poziţia 281. Maftei Roxana Zenovia este un pion important în industria farmaceutică. Deţine Farmacia Tei şi Bebe Tei. După succesul din Bucureşti, a deschis prima farmacie Tei şi primul magazin Bebe Tei în Constanţa, investiţie care a însumat 5 milioane de euro. Cele două sunt deschise în cadrul centrului comercial VIVO! din municipiul Constanţa.Fostul ministru al transporturilor este pe locul 291 din topul bogătaşilor din România. Are o avere de 21-22 milioane de euro, având afaceri atât în reparaţii nave, cât şi în hoteluri şi comerţ. Alături de soţie deţine 13 terenuri în Constanţa şi Buzău. Felix Stroe şi Ion Dumitrache sunt proprietarii mai multor firme: 2X1 Holding SRL, Tekno Plus, Adu&Mani Consulting, Cristal Jupiter, Dacia Tour, ETT Company, Lit Romania şi Port Dreging SA.Pe locul 295 în Topul Capital, familia Guci are o avere de 21-22 milioane de euro, în industria hotelieră şi imobiliară. Deţine trei hoteluri pe litoral - Hotel Guci în Constanţa, dar şi Modern şi Dorna. Este primul om din industria hotelieră care a introdus sistemul all inclusive.