Cei mai tari regizori s-ar bate pe un asemenea scenariu! Un film HORROR de la A la Z, intr-o comuna din Iasi. Dascalul, "posedat" de ganduri negre, i-a dat foc sotiei si a plecat la slujba - FOTO, VIDEO

• Scene incredibile la Iasi, dupa ce o femeie a murit in chinuri groaznice • Un dascal dintr-o comuna de la marginea judetului parca si-a pierdut mintile si si-a omorat sotia cum nu se poate mai crunt • Femeia a fost batuta si incendiata, apoi abandonata pe un pat pana cand si-a dat ultima suflare • Initial, barbatul nu a vrut sa spuna ce s-a intamplat, insa, in urma analizelor, a iesit la iveala povestea ingrozitoare O femeie in varsta de 48 de ani a fost omorata de sot, iar ieri a fost condusa pe ultimul drum. Povestea a socat o comunitate intreaga. Barbatul care a devenit calau peste noapte era dascal la o biserica din comuna ieseana Ciortesti. Vinerea trecuta si-ar fi batut sotia, iar mai apoi i-ar fi dat ...