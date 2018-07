Cei plecati din tara cititi cu mare atentie! Te gandesti sa pleci din Romania, sa faci bani macar de o masina mai buna si sa te intorci…

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Te gandesti sa pleci din Romania, sa faci bani macar de o masina mai buna si sa te intorci… Ajungi in strainatate, reusesti sa te angajezi pe undeva si muncesti, strangi ceva bani, dar a trecut un an de cand nu ti-ai vazut familia. Te gandesti ca asa nu se poate, ai banuti sa inchriezi un apartament mai mare si sa-i aduci si pe ei, sa nu traiti separat pana faci banii de ce-ti propui. Ii aduci, dai copilul la scoala, vezi cum nevasta invata limba tarii in care stai pe zi ce… trece mai bine. Aproape s-au integrat, copilul nu prea mai mananca ciorba facuta de mami, pentru ca la scoala le da altceva de mancare si s-a invatat cu mancarea de-aici. Cand se imbolnaveste cate unul din familie, dai fuga la spitalul cel ma ...