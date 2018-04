Cel care l-a omorat pe Ioan Artene in parcul din Dublin este tot un roman. Feri Anghel, arestat de politie

Un roman a fost arestat si a a aparut in fata curtii din districtul Tallaght, Dublin, fiind acuzat de uciderea lui Ioan Artene Bob un roman de 49 de ani.

Feri Anghel, in varsta de 38 de ani, a aparut in fata Tribunalului Districtual Tallaght si va fi plasat in arest preventiv pana saptamana viitoare.

Ioan Artene avea 49 de ani si era din Nasaud. Acesta lucra inca din anii 2000 peste hotare, muncind in Spania, Germania, iar de cativa ani in Irlanda.

Joi seara, acesta a mers la o cunostinta ce urma sa vina in Romania, pentru a trimite acasa 2.600 de euro. 2.000 de euro trebuiau sa ajunga la fratele sau din Nasaud, la care avea o datorie, iar 600 de euro la copilasul sau de 8 ani, de care avea grija mama sa, impreuna cu un frate.

Dupa ce i-a dat femeii cei 2.600 de euro, nasaudeanul a mai ramas cu 400 de euro, pentru care a fost ucis de conationalul sau.

