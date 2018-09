Cel mai amendat protestatar din Victoriei da in judecata Luju si Antena 3. Cere daune consistente

Cristian Mihai Dide acuza incercari de discreditare a miscarii #rezist, inclusiv prin atacarea sa, si anunta ca se va adresa instantei. Va cere si daune, pentru ca cei care l-au atacat sa simta.

Cristian Mihai Dide, unul dintre cei mai cunoscuti protestatari din Piata Victoriei, anunta ca va da in judecata site-ul Lumea Justitiei si Antena 3. Motivul? Cele doua media au difuzat materiale menite sa ateste ideea ca ar fi consumator de droguri. Indignat de ceea ce considera o calomnie si manipulare, Dide si-a facut analize din care reiese ca nu se drogheaza si anunta ca se va adresa instantei si va cere si despagubiri. 50.000 de euro de la Luju.ro si 50.000 de euro de la Antena 3.

"Avand in vedere actiunea de deturnare a protestului de pe 10 august, care a esuat lamentabil pe toate fronturile, televiziunile aservite incearca acum sa discrediteze miscarea #rezist prin atacarea persoanelor cu notorietate, eu, Badita, Angi.

Atat eu cat si Badita le-am demontat aceasta manipulare ieftina. De aceea, in contextul in care eu am declarat ca nu consum droguri am si facut un test. Atunci cand au venit cu acele trucaje video trebuiau sa vina si cu dovezi. In lipsa dovezilor ma vad nevoit sa ii actionez in instanta unde le voi cere daune de 100.000 euro celor de la Luju si Antena3", a explicat Dide pentru Epoch Times.

In cazul in care va castiga, protestatarul va folosi banii pentru sustinerea organizatiei Evolutie in Institutie, ONG care are ca scop oficial "monitorizarea institutiilor publice cu accent pe functionarea acestora."

