Cel mai analfabet ministru al educatiei, somat sa isi dea demisia! Cine i-o cere

Conducerea Universitatii din Bucuresti (UB) se alatura demersului Universitatii Babes Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca si solicita premierului Viorica Dancila demiterea ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, invocand "masurile controversate luate". In plus, universitarii bucuresteni anunta ca au atacat in instanta alocarea locurilor bugetate pentru anul universitar 2018 – 2019. "Conducerea UB se alatura demersului UBB din Cluj-Napoca. Avand in vedere masurile controversate luate de ministrul Valentin Popa, care au afectat grav sistemul de invatamant superior din Romania, reprezentantii conducerii Universitatii din Bucuresti solicita demiterea ministrului Educatiei, Valenti ...