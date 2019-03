RMN google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel mai avansat RMN a ajuns in Romania. Este vorba despre cea mai noua generatie RMN 3T, un aparat care ofera imagini de o calitate exceptionala si foarte omogene. Cu ajutorul acestuia pot fi realizate investigatii complexe pentru orice tip de patologie. Cel mai avansat RMN a ajuns in Romania. Cum arata si ce investigatii pot fi efectuate cu ajutorul acestuia? Cel mai avansat RMN se numeste “SIEMENS Magnetom Vida 3T” si este dotat cu antene si softuri speciale care fac posibila efectuarea investigatiilor complexe care cuprind zona cranio-cerebrala, abdominala, pelvina, musculo-scheletala, mamara, cardiaca, pediatrica, whole body, coloana vertebrala si prostata. Pe langa faptul ca acest R ...