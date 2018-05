Cel mai batran paianjen a murit intepat de o viespe

Paianjen google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel mai batran paianjen din lume, cunoscut de cercetatori drept Numarul 16, a murit la varsta de 43 de ani, dupa ce a fost intepat de o viespe. Numarul 16 parea un paianjen cartita normal la aspect si la comportament, dar totusi era special – era cel mai batran din lume. Insecta facea parte din specia Gaius villosus. A fost descoperit prima oara in 1974, de specialista australiana in arahnide Barbara York Main. Pe masura ce s-au scurs anii, paianjenul a trait concomitent cu multe evenimente, precum scandalul Watergate si lansarea World Wide Web. Arahnida a trait multa vreme in adapostul ei subteran. Dar pe 31 octombrie 2016, oamenii de stiinta au gasit dovezi ca ar fi murit. Mai mult, ei au ajuns la ...