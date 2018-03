Cel mai bine pazit secret al Israelei Vodovoz. Liviu nu a stiut ce ascunde in toti anii de casnicie. Acum a aflat adevarul despre cea care i-a fost sotie atata vreme

Israela Vodovoz a fost inmormantata joi in Israel. Noi amanunte din viata acesteia ei la iveala.

Israela Vodovoz a ascuns o suma fabuloasa de bani de teama ca acestia sa nu ajunga pe mana partenerului ei de viata, Liviu Arteni.

La emisiunea Agentia VIP, de la Antena Stars, un apropiat al femeii de afaceri a facut o declaratie bomba. Acesta a afirmat ca Israela Vodovoz i-a dat 200.000 de euro pentru a-i tine departe de Liviu Arteni, cel care i-a fost sot femeii de afaceri.

“Am vazut in ultimele zile in ce stadiu se afla Liviu, Israelei nu i-ar fi placut sa il stie asa… Israela pastra bani si in casa. La cativa ani dupa nunta m-a rugat sa tin la mine o anumita suma de bani, la inceput mi-a fost teama. O cunosc din 2000 pe Israela. Ea obisnuia sa aiba in casa o rezerva de bani, cash. M-a rugat sa ii tin 200.000 de euro, eu i-am dat banii inapoi, apoi ei ii era frica sa nu afle Liviu de ei, sa nu ramana fara ei. Eu vreau sa il ajut pe Liviu sa recupereze banii. Banii sunt ascunsi intr-un loc sigur. O sa il sun pe Liviu dupa emsiune. Vreau ca Liviu sa intre in posesia acestor bani”, a declarat cunoscutul Israelei Vodovoz.

Liviu Arteni a facut si el declaratii in cadrul aceleiasi emisiuni de televiziune.

“Daca am trecut, prin ce am trecut, mai traiesc 47 de ani de acum incolo. Tuturor romanilor care m-au ajutat, le multumesc. Nu imi vine sa cred, vorbesc ca un nebun, imi reprosez foarte multe lucruri. Azi a fost inmormantata? Eu vorbesc cu ea in fiecare zi… dincolo de orice imaginatie. Am spus ca nu am nevoie de absolut nimic, la divort. I-am spus: vreau doar sa fii tu fericita, libera. In Calarasi sunt terenurile pe care le-am luat impreuna. O sa ma intorc in tara. Am primit o data 5000 de euro, a doua zi nu i-am mai avut ca mi-a disparut portofelul, ea mi-a spus atunci sa stau linistit. Eu am avut grija de peste 800.000 de euro”, a afirmat fostul sot al Israelei Vodovoz.

