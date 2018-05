Cel mai bogat bucatar din lume nu vrea sa le lase averea copiilor sai! De asemenea, nu ii lasa sa manance in restaurantele lui. E incredibil de ce face asta. Explicatia lui i-a lasat pe multi cu gura cascata!

Cel mai bogat bucatar din lume nu vrea sa le lase averea copiilor sai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gordon Ramsay, chef cunoscut pentru restaurantele sale cu multe stele Michelin si show-urile televizate, a spus ca nu isi va lasa averea de milioane de lire sterline copiilor sai, care, dupa dezvaluirile lui, nu au voie sa stea cu el la first class sau sa manance in restaurante sale. Ramsay a declarat ca le va da copiilor sai doar 25% din banii pentru un apartament pentru ca isi doreste ca acestia „sa lucreze din greu“ pentru lucrurile lor. Chef-ul, in varsta de 50 de ani, a mai spus: „Averea mea nu va fi lasata pur si simplu copiilor, doar pentru simplul motiv ca nu vreau sa fie rasfatati”, scrie Business Magazin. Exclusi ...