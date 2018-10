Cel mai bogat izvor de colagen. Cereala care intinereste organismul femeii cu 10 ani

Arpacasul google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este pur si simplu incredibil! O cereala obisnuita este capabila sa compenseze deficitul de colagen din organismul feminin si sa-l intinereasca cu cativa ani. Pielea, parul si unghiile dumneavoastra vor fi sanatoase si tinere! Mancati acest fel de mancare macar o data pe saptamana — veti fi incantata de rezultat! Inca din vechime boabele decorticate de orz au capatat denumirea de arpacas. Avand suprafata lucioasa, ele seamana cu perlele. Este interesant faptul ca in trecut arpacasul din orz era considerat o delicatesa, pe care si-o permiteau doar demnitarii. Proprietatile benefice ale arpacasului din orz: In zadar gospodinele au trecut arpacasul din orz pe planurile secundare. Doar el contine o c ...