Cel mai bun leac pentru cancer si orice infectie din organism cu ingrediente pe care cu siguranta le ai mereu in bucatarie

leac pentru cancer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Urmatoarea reteta este extrem, extrem de simpla, si tot atat de eficienta daca este consumata in mod frecvent. Este ieftina si are in compozitie ingrediente pe care cu siguranta le ai mereu in bucatarie. Ce trebuie sa faci este foarte simplu! Intr-o cana de ceai, puneti 1/2 lingurita de bicarbonat de sodiu alimentar, peste care adaugati o lingurita si jumatate de miere de albine. Amestecati continutul pana obtineti un compus omogen laptos, dupa care adaugati 75 ml apa minerala, continuand sa amestecati bine, bine. Atunci cand bicarbonatul intra in contact fie cu o substanta acida, fie cu una alcalina, efectul lui natural este acela de a neutraliza Ph-ul. Stoarceti o lamaie de marime medie si adaugat ...