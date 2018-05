Cel mai bun prieten al lui Bogdan Ionel confirma ce credea toata lumea! Baiatul sustine ca nu tanarul de 17 ani a omorat-o pe Petronela

petronela si bogdan

Au aparut noi detalii terifiante in cazul crimei de la Botosani, unde o fata de 18 ani a fost omorata cu peste 30 de lovituri de cutit. Cel mai bun prieten al lui Bogdan, cel care a recunoscut ca a ucis-o pe Petronela, face declaratii neasteptate.



"Inca nu sunt convins de ceea ce se tot vorbeste, pana nu aflu de la el exact ce s-a intamplat, cu adevarat. Baiatul asta nici macar nu injura pe cineva, dar sa ajunga la crima. A crescut fara tata, iar mama lui e plecata in strainatate.



Era doar cu sora lui, iar ea era impotriva relatiei lui, pe langa restul persoanelor care ii cunosteau. A gasit refugiul la fata asta, iubita lui, si orice s-ar fi intamplat, ea era totul pentru el si poate ca ar fi fost in stare sa faca lucrul asta. Personal, cred ca s-au acumulat multe frustrari, iar ce a spus fata asta despre prietena lui a umplut paharul. Banuiesc ca a fost doar o victima fara voie.

Ceva nu se leaga, banuiesc ca a fost orbit si de iubirea asta de adolescent si si-a pierdut simtul ratiunii.



Pe Mimi, prietena lui, o cunosc de 5 ani, inainte sa il cunosc pe Bogdan. Probabil ca in relatia lor, ea era cea care trebuia sa lupte, sa faca orice pentru relatie, dar nu se leaga faptele intamplate cu ei. Se crede de fapt ca ea ar fi fost cea care a facut de fapt crima, iar el si-a luat vina asupra lui", a declarat prietenul lui Bogdan.

