Cel mai bun suc ca sa scoti toxinele din COLON. Din 2 ingrediente ieftine

Sucul de morcovi nu este doar o bautura delicioasa, ci si una extrem de sanatoasa. Despre morcovi cel mai des se spune ca imbunatatesc vederea, insa beneficiile lor nu se opresc aici.

Dimpotriva, un consum regulat de suc de morcovi te ajuta sa slabesti, sa-ti detoxifici organismul si sa previi anumite afectiuni.



Ingredientul vedeta din morcovi este betacarotenul, compusul organic care da legumelor nuanta portocalie.



Cu siguranta consumi frevent morcovi, mai ales ca majoritatea mancarurilor au la baza aceste legume dulci si tari. Insa, in timpul procesului de gatire, se pierde o cantitate importanta de betacaroten, vitamine si minerale. Prin comparatie, sucul de morcovi neprocesat pastreaza toti nutrientii si substantele benefice din legume. Tocmai de aceea trebuie sa consumi regulat aceasta bautura. Daca nu ii cunosti toate beneficiile, ti le spunem noi.



1. Regleaza glicemia si te ajuta sa slabesti



Sucul de morcovi are un indice glicemic mediu (40) si, gratie carotenoidelor, regleaza nivelul de zahar din sange. Prin urmare, iti va conferi o energie constanta si va preveni aparitia senzatiei de foame cateva ore bune. Sucul de morcovi este satios si te ajuta sa ai un metabolism harnic, ceea ce inseamna ca poti slabi armonios.



2. Scade riscul de cancer



Betacarotenul din sucul de morcovi este transformat in vitamina A in organism, iar studiile arata ca aceasta vitamina este un antioxidant foarte puternic si poate combate radicalii liberi responsabili pentru declansarea anumitor tipuri de cancer, printre care cel de piele si cel de san.



3. Iti infrumuseteaza parul



Deficienta de vitamina A se observa cel mai usor la nivelul parului. Acesta isi pierde stralucirea si devine excesiv de uscat. Consuma suc de morcovi, deoarece vitaminele A si E din compozitia lui redau parului tau supletea de altadata.



Iata cum sa prepari un suc de morcovi din doua ingrediente:



4 bucati morcovi

1/2 bucata lamaie

2 foi menta (optional)

Preparare



Invata sa prepari un suc de morcovi sanatos si plin de vitamine. Morcovul contine substante care ”leaga” toxinele din colon si grabeste eliminarea lor. In plus, contine o cantitate mare de fibre, deci trateaza cu succes constipatia.



1. Se spala morcovii, se taie bucati si se introduc in storcatorul de fructe.



2. Se adauga frunzele de menta si, dupa gust, sucul de lamaie



3. Se consuma imediat.



Calorii: 40 kcal/portie

