Cel mai complet aliment din lume creste si in Romania. Contine mai multa vitamina B12 decat carnea, mai multa vitamina A decat ouale si mai mult calciu decat laptele

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alimentul ideal care contine aproape toate vitaminele si mineralele de care are nevoie corpul nostru pentru desfasurarea proceselor metabolice si mentinerii imunitatii, bunei functionari a inimii si mentinerii structurii osoase a fost adus si la noi in tara tocmai din Himalaya. Arborele vietii, denumit stiintific Moringa Oleifera contine de 7 ori mai multa vitamina C decat portocalele, de patru ori mai multa vitamina A decat morcovii si 4 ori mai mult calciu decat laptele. In plus, are de 3 ori mai mult potasiu decat bananele, de 3 ori mai multa vitamina E decat migdalele si de 3 ori mai mult fier decat spanacul. ”Alaturi de aceste vitamine si minerale se afla toti aminoacizii esentiali – ceea ce reprezinta o sursa im ...