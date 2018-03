Cel mai cunoscut general din Ministerul de Interne a facut un anunt ingrijorator, care ii vizeaza direct pe toti romanii.

Anghel Andreescu

Chestorul general Anghel Andreescu a explicat, in cadrul unui interviu oferit televiziunii sindicatului „ProLex”, ca, in curand, romanii vor ajunge minoritari in tara lor. „Noi, Romania, din peste 23 de milioane de locuitori, cat aveam in 1990 si recensamantul din 1992 si 20 de milioane in 2012, noi vom avea in 2035, dupa datele pe care le am, semioficiale, chiar mai putin de 13 milioane. Vom fi minoritari in propria tara, cu toate consecintele negative. Probabil romii (vor asigura majoritatea – n.r.)”, a explicat generalul, pentru ProLex.tv.

Generalul de brigada dr. Anghel Andreescu a fost, intre anii 1990-1997, sef de stat major la Centrul de Studii Postuniversitare al Ministerului Administratiei si Internelor. La data de 3 ianuarie 1997, dupa ce a absolvit cursul postuniversitar de stiinte penale si a obtinut titlul de Doctor in Stiinte Militare, colonelul dr. Anghel Andreescu a fost numit comandant al Brigazii 11 Mobile de Jandarmi Bucuresti.

Colonelul de jandarmi Anghel Andreescu a fost avansat la gradul de general de brigada (cu o stea) la 27 noiembrie 1997. La data de 4 mai 1998, generalul de brigada dr. Anghel Andreescu a fost numit in functia de director al Serviciului de Protectie si Paza (SPP). A fost eliberat din aceasta functie prin decret prezidential la 21 ianuarie 1999.

In timpul Mineriadei din ianuarie 1999, deoarece generalul Stan Stangaciu nu reusise sa elaboreze un plan de actiune care sa opreasca la Costesti inaintarea minerilor lui Miron Cozma, generalul Anghel Andreescu a fost numit in functia de comandant al Jandarmeriei Romane (1999-2001) pentru a gestiona acest moment de criza. Astfel, el a devenit cunoscut prin faptul ca in calitate de sef al Jandarmeriei Romane, a reusit sa blocheze marsul minerilor spre Bucuresti, in celebra batalie de la Stoenesti.

La data de 20 ianuarie 2005, chestorul sef de politie Anghel Andreescu a fost numit in functia de secretar de stat, seful Departamentului Ordine si Siguranta Publica din Ministerul Administratiei si Internelor. I s-a acordat gradul profesional de chestor general de politie (cel mai inalt grad din ierarhia Politiei Romane, echivalent cu cel militar de general cu 4 stele) la 31 ianuarie 2006. Pe 17 martie 2009 a fost eliberat din functie, la cerere sa.

