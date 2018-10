Cel mai FRUMOS eveniment al TOAMNEI are loc, ASTAZI, in Gradina Botanica din Iasi. Mii de ieseni sunt asteptati la un MOMENT SPECTACULOS - GALERIE FOTO

Gradina Botanica 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Ca în fiecare an, unul dintre cele mai deosebite momente ale Zilelor Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" - UAIC, din Iasi, va fi Expozitia de flori, fructe si seminte "Flori de toamna", editia a XLII-a • Aceasta este programata in Gradina Botanica "Anastasie Fatu" • Mii de oameni asteapta de un an intreg momentul • Expozitia va fi deschisa astazi, 27 octombrie 2018, la ora 11:00 • Manifestarea va avea loc pana pe 18 noiembrie Unul dintre cele mai deosebite momente ale Zilelor Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC), din Iasi, (programate in perioada 21 - 31 octombrie 2018, interval in care comunitatea academica a Universit ...