Cel mai greu test al anului! Cati cai puteti distinge in imagine?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Internautii au inceput sa indrageasca iluziile optice din ce in ce mai mult si cu cat sunt mai creative si mai greu de rezolvat, cu atat mai mult starnesc controverse. Artistul Bev Doolittle a realizat un desen minunat pe care l-a numit Pintos, in 1975. Bev si sotul ei au calatorit in jurul regiunii de sud-vest a Americii, unde au intalnit o turma de cai. Bev a fost inspirata de acest peisaj si a inceput sa picteze un tablou, in care a surprins perfect modul in care caii „castanii” se uitau spre ea si sot. De curand, pictura a devenit virala pe internet, motivul fiind legat de numarul de cai care apar in imagine. Tu cati ai descoperit? Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si ...