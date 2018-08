Cel mai ieftin medicament. „Mamaliga ar trebui sa inlocuiasca painea”

Mamaliga google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consumul de mamaliga are efecte benefice asupra sanatatii, iar aceasta ar trebui sa inlocuiasca painea sustine nutritionistul Mihaela Bilic. ”Spre deosebire de painea proaspata care e facuta cu drojdie si fermenteaza, mamaliga nu baloneaza. In plus nu contine gluten, acea proteina din cereale care e tolerata mai greu de unele persoane. In boabele de porumb exista multi carotenoizi (de unde si culoarea galbena) pigmenti din care se sintetizeaza vitamina A. Prin urmare mamaliga face bine la piele si la vedere iar continutul mare de fibre o recomanda pentru problemele de tranzit intestinal.”, spun Mihaela Bilic, citata de doctorulzilei.ro Gastrita hiperacida si ulcerul sunt ameliorate de consumul de ...