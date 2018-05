Cel mai inteligent om care a trait vreodata. De mic stia 40 de limbi straine, insa destinul sau a fost unul extrem de crunt

S-a nascut, la final de secol XIX, intr-o familie de intelectuali: tatal – profesor de psihologie la Harvard, mama – medic. Cumva, destinul ii era pecetluit!

A invatat 40 de limbi straine!

La varsta de doi ani citea fluent in engleza, iar la patru scria deja in limba franceza, pana la opt ani invatand opt limbi straine, dupa care a creat, de la zero, o noua limba, Vendergood.

La varsta de 8 ani, William James Sidis si-a demonstrat talentul de viitor matematician, dezvoltand un nou tabel de logaritmi bazat pe numarul 12, un an mai tarziu sustinand o prelegere in cadrul Universitatii de la Harvard. Mai tarziu, tanarul William avea sa cunoasca 40 de limbi straine, datorita eforturilor parintilor, dar si a inteligentei sale extraordinare.

La 12 ani, William devenea cel mai tanar student la Harvard, ca patru ani mai tarziu sa si absolveasca, starnind atentia mapamondului. In 1914, intreaga lume ii prevestea un viitor spectaculos, insa destinul avea alte planuri pentru el…

A lucrat timp de cativa ani ca profesor de matematica la o universitate din Texas, dupa care a hotarat sa renunte la cariera academica, devenind un socialist inrait!

Din geniu, in socialist arestat!

In anul 1919, dupa participarea la o parada socialista din Boston, William a fost condamnat la un an si jumatate de inchisoare, insa parintii au reusit sa schimbe pedeapsa. Astfel, fostul academician a petrecut un an intr-un sanatoriu, iar in timpul procesului s-a declarat un socialist si un oponent vehement al Primului Razboi Mondial.

Dupa acest incident, a inceput sa lucreze cu masini de calcul, dar si sa scrie lucrari de specialitate (de la cosmologie la istoria nativilor americani). A fost condamnat la optsprezece luni de inchisoare. Dupa ce iese din inchisoare nu mai pastreaza legatura cu parintii sai si se retrage in micutul sau apartament din Boston unde redacteaza mai multe lucrari stiintifice.

Intr-o zi de vara din iulie 1944 este gasit inconstient in apartament. Avusese un accident vascular cerebral care ii fusese fatal la doar 46 de ani.

In ceea ce priveste coeficientul de inteligenta, numerele spun multe. IQ-ul mediu este 100, iar un IQ de peste 140 aduce cu sine titlul de geniu. George Washington avea un coeficient de inteligenta de 140, Albert Einstein avea 160, iar Isaac Newton avea un remarcabil IQ de 190. Sidis, pe de alta parte, avea un IQ estimat la 250-300! Desi coeficientul nu ia in calcul si alte capacitati, precum creativitatea, este totusi impresionant ca IQ-ul se afla mult peste cele mai mari cunoscute.

Considerat cel mai inteligent om care a trait vreodata, William James Sidis citea, la un an si jumatate ziarul, pana la varsta de opt ani invatase nu mai putin de opt limbi straine, iar la 16 ani devenea cel mai tanar absolvent Harvard. Destinul sau, insa, a fost unul crud. A murit somer, fara niciun ban…

