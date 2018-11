Cel mai mare eveniment din industria aeronautica romaneasca, desfasurat la Iasi

conferinta AAR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 1 - 2 noiembrie 2018, Iasul va gazdui a 26-a Conferinta Anuala si Adunare Generala a Asociatiei Aeroporturilor din Romania (AAR), cel mai mare eveniment din industria aeronautica romaneasca. Evenimentul va avea loc in Sala Henri Coanda de la Palatul Culturii, deschiderea oficiala fiind programata astazi, la ora 9.00. Vor participa David Ciceo - presedintele Asociatiei Aeroporturilor din Romania, Maricel Popa - presedintele CJ Iasi, Catalin Bulgariu - director general al Aeroportului Iasi, primarul Mihai Chirica, Mihail Victor Ionescu - director in cadrul Directiei Transport Aerian din Ministerul Transporturilor si Armand Petrescu - director general al Autoritatii Aeronautice Civile Romane. ...