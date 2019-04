Cel mai mare exercitiu militar din Marea Neagra, la Constanta. NATO trimite zeci de nave

Sea Shield google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata, zeci de nave militare ale aliatilor din NATO ajung in portul Constanta, pentru exercitiul “Sea Shield” “Sea Shield 19” - cel mai mare exercitiu NATO din Marea Neagra, care are loc in perioada 5-13 aprilie, reuneste 20 de nave militare din sase tari, precum si aproximativ 2.200 de militari care vor exersa proceduri intrunite de lupta impotriva amenintarilor subacvatice, de suprafata si aeriene, adaptate la tipologia amenintarilor de securitate din regiunea Marii Negre. Navele militare straine urmeaza sa intre in portul Constanta pe 6 aprilie, data la care este planificata sa se desfasoare deschiderea oficiala a Exercitiului ‘Sea Shield 19’, la Terminalul de Pasa ...