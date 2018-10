Cel mai mare pelerinaj din Romania! Primele cifre: Sute de voluntari, autocare si o coada intinsa pe cativa kilometri - FOTO

Autocare Sf Paraschiva 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A inceput cel mai mare pelerinaj din tara. In aceasta dimineata, dupa scoaterea raclei cu moastele Cuvioasei Parascheva, mii de credinciosi s-au pus la rand. Primele cifre oficiale ne arata faptul ca pelerinajul, ca in fiecare an, se bucura de o participare uriasa. Acum randul de pelerini a ajuns la stalpul 44, ceea ce inseamna aproape 2,5 kilometri si aproximativ 8.000 de pelerini la rand. Prima persoana care s-a inchinat a fost o doamna din Piatra Neamt mai in varsta ce astepta de ieri dimineata, de la 10.00. De la Voluntari, ca in fiecare an, si-au facut prezenta 100 de autocare pline cu credinciosi. In cadrul pelerinajului sunt peste 100 de voluntari din Iasi, altii 20 fiind din alt ...