Cel mai mare report la Joker, din istoria jocului! Cat poti castiga pe 18 martie la Loto

Loteria Romana inregistreaza un report record, de peste 17,86 milioane lei (peste 3,8 milioane euro) la categoria I a jocului Joker. Este cel mai mare report din istoria acestui joc, conform unui comunicat al companiei. Potrivit sursei citate, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4 milioane lei (peste 864.700 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat de peste un milion de lei (peste 214.500 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report de peste 32.000 de lei (peste 6.800 de euro). La Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul depaseste 159.000 de lei (peste 34.100 de euro). La tragerea Loto 5/40 de joi, 15 martie, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare ...