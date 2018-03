Cel mai mare targ de joburi revine la Iasi pe 9 si 10 martie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 60 de companii si organizatii recruteaza la Targul de Cariere Iasi saptamana viitoare, pe 9-10 martie. Evenimentul are loc la Palas Mall si se adreseza celor care vor sa faca urmatorul pas in viata lor profesionala. Vor fi multe oportunitati de angajare pentru participanti. Sunt cautati IT-stii specializati pe diverse limbaje de programare, se angajeaza in domeniul HR, Financiar, Tehnicieni de calitate, Ingineri software, Ingineri de calitate, vorbitori de limbi straine (franceza, spaniola, engleza). Spre exemplu, compania Xerox are cinci pozitii deschise la Iasi, pentru vorbitori de engleza, franceza si germana. Accenture angajeaza IT-isti si specialisti HR vorbitori de limba germana. Compania de IT Beespeed Timis ...