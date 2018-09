Cel mai naiv popor! Ce am avut si ce mai avem? Industria din Romania este egala cu zero!

fabrica din romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Am trait, ca intr-un vis, un sfert de secol de sperante neimplinite. Cand s-au dus anii? Actualmente director la Institutul de Economie al Academiei Romane, Constantin Ciutacu, are curajul sa puna degetul pe multe dintre ranile care ne dor de 25 de ani. In 1989, infrastructura industriala situa Romania in primele 10 tari din Europa. Multi au uitat, altii n-au stiut niciodata... Cum statea Romania, din punctul de vedere al integrarii economice cu tarile dezvoltate, in 1989? In 1989, infrastructura industriala situa Romania in primele 10 tari din Europa: · exista platforma Pipera, creata de francezi, unde se construiau calculatoare; · autocamioanele si autobuzele fabricat ...