Cel mai nou cuplu din showbiz!? Cu cine s-ar fi cuplat Bianca Dragusanu! Cine este Alex Bodi

Bianca Dragusanu pare sa-si fi gasit marea dragoste! Nu de alta, dar gesturile tandre dintre blondina si un barbat in compania careia isi tot petrece majoritatea timpului… o dau de gol pe fosta prezentatoare TV!

Bianca Dragusanu si Alex Bodi, barbatul care i-ar fi cucerit inima vedetei… isi petrec majoritatea timpului impreuna! Cei doi s-au distrat pe cinste sambata, in Nuba, iar fosta prezentatoare TV nu s-a ascuns si a publicat mai multe filmulete cu Alex Bodi pe contul ei de Instagram. Iar… la randul sau, barbatul s-a fotografiat in incinta complexului in care locuieste Bianca, dar si in masina cu vedeta. Insa… cireasa de pe tort a fost publicarea unei fotografii in care cei doi se tineau de mana. Chiar daca stateau cu spatele la camera de fotografiat, se putea observa cu usurinta ca cea pe care o tine Alex Bodi de mana este nimeni alta decat… Bianca.

Au tot existat zvonuri conform carora Bianca Dragusanu ii transmite mesaje subliminale fostului ei iubit, Tristan Tate, iar vedeta a hotarat sa lamureasca situatia.

„Nu este adevarat. Nimic din ce se intampla in prezentul meu nu are legatura cu trecutul. Ce legatura are cu trecutul faptul ca eu primesc flori si sunt rasfatata (n.r. presupusul iubit chinez). Ma admira , e un fan de-al meu. Chiar aseari am iesit cu un grup de prieteni si mi-a spus cat de mult ma admira. E fascinat de lumea asta media si de mine, dar stie ca nu are loc. Exista cineva care ma rasfata pentru ca merit si pentru ca asa simte, nu pentru ca trebuie sa vada vreun fost. Desi sunt foarte rasfatata, sunt tot singura.”, a declarat Bianca Dragusanu pentru Spynews.ro.

Bianca Dragusanu a fost casatorita cu Victor Slav, dar au divortat

Bianca Dragusanu s-a nascut pe 6 martie 1982 in Hunedoara. Vedeta si Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civila a Sectorului 3 din Bucuresti. Nunta au facut-o pe 29 septembrie 2013, iar nasi au fost Nicoleta Luciu si sotul ei Zsolt Csergo. La cateva luni dupa ce au devenit sot si sotie, in 2014, din pacate, Bianca si Victor au divortat.

Ulterior, ei si-au reluat relatia in secret, dupa care blonda a facut totul public. Bianca Dragusanu i-a daruit o fiica lui Victor Slav. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016. Bianca are si un atelier de croitorie, de unde ies adevarate capodopere vestimentare. La sfarsitul lunii iulie, vedeta si-a incheiat colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, astfel ca nu a mai prezentat emisiunea “Te vreau langa mine”. Ea a fost inlocuita de Andreea Mantea.

