Cel mai rapid tractor pentru deszapezire. A doborat un nou record mondial | VIDEO

Un tânăr de 17 ani şi-a pierdut viaţa duminică în urma unui accident rutier produs pe DN 15A, în localitatea Dipşa, iar alţi patru au fost răniţi, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud. Cei cinci tineri se aflau într-o maşină care s-a izbit de un cap de pod. Tânărul de 17 […] The post Un tânăr de 17 ani a murit din cauza unui șofer fără permis appeared first on Cancan.ro.