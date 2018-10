Cel mai recent film al cineastului francez Jacques va fi turnat in Romania

''The Sisters Brothers'', cel mai recent film al cineastului francez Jacques Audiard, care abordează genul western cu povestea unei călătorii iniţiatice prin Vestul Sălbatic a doi fraţi, interpretaţi de Joaquin Phoenix şi John C. Reilly, a fost filmat în Spania şi România. Regizorul a ales aceste locuri în detrimentul peisajelor din Statele Unite pentru a "crea un spaţiu al poveştii".

Adaptare a unui roman omonim semnat de scriitorul canadian Patrick deWitt, filmul, a cărui acţiune se petrece în anul 1851, a fost recompensat cu Leul de Argint pentru regie la Festivalul de la Veneţia de anul acesta şi rulează deja pe ecranele din Franţa, Statele Unite şi Canada. Este prima peliculă a lui Jacques Audiard filmată în întregime în limba engleză şi are în distribuţie o pleiadă de actori celebri, printre care Joaquin Phoenix şi Jake Gyllenhaal.John C. Reilly, unul dintre protagoniştii peliculei, şi soţia acestuia, producătoarea Alison Dickey, au fost cei care i-au propus subiectul lui Jacques Audiard în 2012."Nu cred că m-aş fi apucat niciodată să fac un western dacă aş fi descoperit singur cartea lui deWitt", a spus regizorul pentru AFP. "Am un fel de reţinere în ceea ce priveşte westernul. Dar în acest caz, întrucât proiectul mi-a fost propus de un actor şi de o producătoare, a putut fi pus în practică imediat".Jacques Audiard spune că nu "ştia mare lucru despre westernul clasic" şi că îi plăcea "mai degrabă westernul din anii 65-70", în special ''Little Big Man'' în regia lui Arthur Penn."Peisajele nu mă interesează în mod special. Mă interesează însă ceea ce spun personajele, ceea ce văd", a spus cineastul în vârstă de 66 de ani pentru AFP, care precizează că a ales să filmeze în Spania şi România pentru a "crea un spaţiu al poveştii".În ceea ce priveşte alegerea locurilor de filmare, Audiard a povestit, cu ocazia unui interviu pentru publicaţia Le Parisien, că a căutat mai întâi peisaje în Oregon şi San Francisco. "Peisajele de aici erau magnifice, munţii se aflau la 200 de kilometri... Însă aceste imagini s-au mai văzut de mii de ori, am vrut să creăm o modalitate cinematografică doar a noastră. Am utilizat multe decoruri naturale, iar pentru finalul peliculei, am filmat în locurile din Almeria (spania) pe care le-a folosit (regizorul) Sergio Leone."Dedicat fratelui mai mare al regizorului, decedat în 1975 la vârsta de 26 de ani, ''The Sisters Brothers'' spune povestea a doi fraţi - Charlie Sisters (interpretat de Joaquin Phoenix) şi Eli Sisters (jucat de John C. Reilly) -, ucigaşi plătiţi, gata să apese oricând pe trăgaci. Fratele cel mic, Charlie, pare că este croit pentru a ucide, în timp ce Eli, cel mai în vârstă, este un sentimental care visează la o viaţă normală.Fraţii primesc misiunea de a-l omorî pe căutătorul de aur Hermann Kermit Warm (interpretat de Riz Ahmed), un idealist care doreşte să creeze o lume mai bună împreună cu detectivul John Morris (jucat de Jake Gyllenhaal).În epoca Goanei după aur, personajele se lansează înt-o cursă nemiloasă între Oregon şi California, o călătorie iniţiatică care va pune la grea încercare relaţia dintre cei doi fraţi."Este o poveste despre educaţie, despre formare. Iar faptul surprinzător este că, deşi protagoniştii sunt adulţi, cu personalităţile aparent definitivate, lucrurile nu stau deloc aşa", precizează Jacques Audiard, care spune că a interpretat cartea lui Patrick deWitt ca pe un "basm"."Un film de referinţă pe vremea noastră era 'The Night of the Hunter', în regia lui Charles Laughton, care nu este un western, despre doi copii care 'merg în diferite locuri, iar câteodată se simt înspăimântaţi'. În cazul nostru, este vorba despre doi copii de 45 de ani''. Cei doi fraţi încep să-şi pună întrebări despre tatăl lor, iar de aici ajung la o discuţie despre "violenţa părinţilor fondatori, o temă constantă a westernului"."Astfel ajungem la întrebarea 'Ce e de făcut cu această moştenire violentă?''', adaugă cineastul, care a reflectat deseori asupra acestei dileme în filme precum ''The Beat That My Heart Skipped'' şi ''Dheepan''.Deşi a apreciat colaborarea cu actori americani, Jacques Audiard subliniază că nu doreşte "sub nicio formă" să îşi facă o carieră în Satele Unite şi spune că a avut de îndurat povara unei pelicule de epocă cu costume şi buget semnificativ, iar acum visează la "un mic film din nimic"