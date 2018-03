Cel mai renumit medic in boli infectioase, apel catre Ministerul Sanatatii: Toti romanii sa fie testati de urgenta pentru aceste 3 boli!

Adrian Streinu Cercel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Renumitul profesor doctor, Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului National de Boli Infectioase “Matei Bals” face un apel catre Ministerul Sanatatii inca o data si ii solicita ca testarea pentru hepatita, HIV si SIDA sa fie obligatorie si sa se faca in decurs de maximum un an si jumatate, prin medicii de familie din tara. Doctorul Adrian Streinu-Cercel a trimis, in urma cu doua saptamani, solicitarea pentru testarea obligatorie la Ministerul Sanatatii, Guvern si Presedintia Romaniei si a declarat ca saptamana viitoare va avea o discutie in acest sens la minister. “Eu am facut o adresa catre cele trei institutii mari ale statului, Ministerul Sanatatii, Presedintia Roman ...