Cel mai ridicol caz din istoria CNAIR! Un sofer din Buzau a fost amendat de 400 de ori, desi nu si-a scos nici macar masina din curte

Un sofer din Buzau a adunat total nevinovat 400 de amenzi din cauza unui alt sofer din judet care si-a modificat numarul de inmatriculare si circula fara rovinieta.

Buzoianul ajuns sa fie dator vandut la stat, dupa ce a primit amenzi de peste 50.000 de lei, pentru neplata rovinietei, incepand din 2010, timp de sapte ani. Omul si-a dat seama ca ceva era in neregula deoarece in procesul verbal de sanctiune figura autoturismul sau, Dacia 1300, pe care nu-l mai scosese din curte de mai multe luni. Abia dupa sapte ani, a reusit sa afle ca a fost sanctionat din cauza unui sofer care circula cu acelasi numar de inmatriculare.

Ion Dedu a inceput sa primeasca amenzi pentru neplata rovinietei in 2010. Obisnuit cu o astfel de situatie, barbatul a achitat primele sanctiuni. La acea vreme el detinea o masina Dacia 1300, cu numpruld e inamtriculare BZ-05-TRI, pe care-l tinea mai tot timpul parcat in curtea casei, scrie stiridebuzau.ro.

Cu toate ca avea dubii in privinta contraventiilor, barbatul din localitatea buzoiana Gura Teghii primea mereu o fotografie realizata de o camera, folosita pentru recunoasterea automata a numerelor de inmatriculare si procesul verbal in care scria negru pe alb ca „numarul de inmatriculare BZ05TRI nu s-a regasit in baza de date in care sunt continute toate rovinietele valide la data inregistrarii contraventiei valide.

Ion Dedu si-a dat seama ca ar putea fi ceva necurat la mijloc. A primit amenzi pentru lipsa rovinietei si imagini inregistrate pe camerele de la podul Maracineni, chair in zile in care nu parasise gospodaria. De asemenea, masina sa, ce figura in procesul verbal, numai fusesee pornit de mai mult timp.

„Eu aveam o Dacie 1300 pe care stateau gainile de cateva luni insa tot primeam amenzi pe numarul meu de inmatriculare. Am crezut la inceput ca cineva a falsificat placutele de inmatriculare. Masina mea nu mai putea fi pornita pentru ca incepusem sa dau ici-colo piese mici din ea”, a declarat Ion Dedu, proprietarul Daciei 1300, conform sursei citate.

Pana in 2015, buzoianul avea sa stranga peste 400 de amenzi pentru neplata rovinietei. Barbatul spune ca, din banii castigati din munca in padure, abia a reusit sa plateasca taxa de timbru pentru a contesta macar o parte din amenzi. Mai apoi, a ramas fara bani si a plecat sa munceasca in strainatate.

De fapt, Ion Dedu primea amenzi acasa din cauza unui sofer din Maracineni. Barbatul este proprietarul unui autoturism Dacia Logan de culoare albastra, cu numerele de inmatriculare BZ-05-TRL, care circuila in fiecare zi pe podul de la Maracineni.

Litera „L’ de la numarul de inmatriculare a fost modificata, in imprejurari neclare, pentru a parea ca este „I’, fapta pe care anchetatorii au considerat-o a fi din neglijenta.

Dupa ce si-a angajat trei avocati, soferul pagubit a reusit sa-si demonstreze nevinovatia, iar acum a dat in judecata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

