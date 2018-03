Cel mai scump accident auto din istorie. L-a costat pe un barbat 3,3 miliarde de dolari

Accident Tesla google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 3,3 miliarde de dolari, atat a costat un accident de masina ce a avut loc in California luna trecuta. Efectul devastator a fost la bursa, acolo unde Tesla a pierdut peste 3 miliarde de dolari, dupa ce masina care a luat foc a fost un Tesla Model X. Elon Musk detine aproape 20% din actiunile Tesla, fiind actionarul cu cele mai multe actiuni in revolutionara firma de masini, si a resimtit cel mai mult socul. Musk ramane in continuare cel mai bogat om din lume si din istorie, fiind primul om care a depasit bariera de 100 de miliarde de dolari. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. accident ...