Cel mai scump loc de parcare din Brasov a fost adjudecat la licitatie pentru o suma uriasa

La Brasov a avut loc o licitatie cu surprize pentru un loc de parcare. Licitatia a inceput in pasi mic, de 10-15 lei, si s-a oprit, dupa mai bine de o o ora si jumatate, la uriasa suma de 30.000 de lei. Cel care a castigat licitate are 30 de zile sa plateasca suma. Daca suma nu va fi platita, persoana care a castigat licitatia va pierde locul, care va fi din nou scos la licitatie, dar la care el nu va mai putea participa, relateaza mediafax. „Are 30 de zile sa plateasca aceasta suma, daca o plateste, incepand de anul viitor ii va veni pe decizia de impunere, ceea ce inseamna ca va trebui sa plateasca in fiecare an aceasta suma. Daca nu o plateste, locul ramane liber si va fi scos la licitatie, i ...