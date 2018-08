Cel mai scurt test de IQ din lume: are doar 3 intrebari. Crezi ca te descurci?

Test inteligenta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oamenii cauta in mod constant sa inteleaga, sa defineasca si sa-si valideze existenta. Testele de IQ sunt foarte populare tocmai pentru ca ne permit sa ne comparam cu alte persoane din punct de vedere al inteligentei. Urmatorul test este considerat cel mai scurt din lume si chiar daca la prima vedere pare simplu, in realitate este foarte inselator. Testul de Reflectie Cognitiva este considerat cel mai scurt test de inteligenta si consta in doar trei intrebari. Este interesant si pentru ca demonstreaza ca o problema in aparenta simpla este mai grea decat se asteapta cei mai multi. 1. O carte si un caiet costa in total 5,57 lei. Cartea costa cu 5,06 lei mai mult decat caietul. Cat costa caietul? 2. D ...