Cel mai tare chirurg

Un renumit chirug plastician ia masa intr-un restaurant select alaturi de un prieten.

Dupa vreo 10 minute, in restaurant intra o domnisoara superba. Se apropie de masa lor, il saruta pe obraz pe chirurg si-i spune:

-Dragul meu, m-ai transformat din ratusca cea urata intr-o adevarata printesa. Iti multumesc din suflet.

Dupa ce femeia paraseste localul, prietenul mirat il intreaba pe chirurg cine e superba domnisoara

-Aaa, pai e mama!

-Wow, pai ai facut o treaba grozava. Arata de milioane.

Dupa cateva minute in restaurant isi face aparitia o alta doamna, mult mai frumoasa. Se apropie de masa lor, il saruta pe chirurg si-i spune:

-Iubitule, liftingul facial si liposuctia au facut minuni. M-ai facut sa arat cu 20 de ani mai tanara. Nu stiu daca voi putea sa-ti multumesc vreodata!

Dupa ce si aceasta doamna a parasit localul, chirurgul ii explica prietenului ca doamna respectiva e chiar sotia lui.

-Dumnezeule! Dar esti foarte priceput! Arata ca un fotomodel!

Nici nu apuca sa-si duca fraza la bun sfarsit ca usile restaurantului se deschid si o femeie superba, mult mai superba decat precedentele, cu un corp ce parea a fi sculptat de perfectiunea lui Brancusi se apropie cu pasi repezi de masa lor. Toti ochii din local erau acum indreptati spre acel inger de fata.

Dar, spre surprinderea tuturor femeia perfecta ii da o palma chirurgului si cu glasul ridicat ii zice:

– Ticalosule!!!! Uite ce-ai facut din corpul meu!!! Mi-ai distrus viata!! Cariera!! Sper c-o s-o sfarsesti in iad!!!

Toata lumea ramane extrem de mirata de atitudinea frumoasei doamne, iar chirurgul zice:

-Hai sa nu mai vorbim despre asta. Era tata!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.