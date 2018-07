Cel puțin 74 de morți și 556 de raniți in urma incendiilor de vegetație de la periferia orașului Atena

Asistena socială din Craiova care și-a ucis copilul de doar trei ani în timp ce dormea a făcut o mărturisire înfiorătoare în fața anchetatorilor. După ce și-a explicat fapta susținând că a crezut că micuțul era diavolul, femeia le-a mărturisit și ce a făcut după ce și-a dat seama de tragedia pe care a provocat-o. […] The post Mărturisirea înfiorătoare a mamei care și-a omorât copilul de 3 ani, crezând că e diavolul appeared first on Cancan.ro.