Cel puțin doua persoane au murit intr-un atac armat comis in Tallahassee din Florida

Cel puțin două persoane au murit, iar alte patru au fost rănite într-un atac comis într-o sală de yoga aflată în orașul Tallahassee din statul Florida, a informat șeful poliției Michael DeLeo, relatează site-ul postului CNN.

''În jurul orei locale 17.47, poliţia din Tallahassee a primit un apel referitor la un atac armat. Poliţia a găsit la faţa locului mai multe victime cu răni prin împuşcare ", a declarat Michael DeLeo într-o scurtă conferinţă de presă.

Serviciile de urgenţă "au transportat cinci victime la spitale din apropiere", dar unul dintre răniţi a decedat la spital din cauza rănilor grave, a spus el. "Celelalte patru victime sunt în stare critică în acest stadiu şi ne străduim să le identificăm şi să le anunţăm familiile", a adăugat şeful poliţiei.

"Atacatorul a murit probabil după ce a întors arma împotriva lui", a declarat poliţia, adăugând că bărbatul nu a fost încă identificat.



DeLeo a subliniat că în stadiul în care se află ancheta "totul indică faptul că este actul unei singure persoane". El a cerut martorilor să încerce să identifice atacatorul.

