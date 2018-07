Cel putin 19 persoane au murit, iar alte aproximativ 30 au fost date disparute in urma unui naufragiu

Naufragiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma unui naufragiu a unei ambarcatiuni in largul Ciprului de Nord care transporta migranti, cel putin 19 persoane au murit, iar alte 30 au fost date disparute. Peste 100 de pasageri ai acestei ambarcatiuni, care transporta aproximativ 150, au fost salvati, insa intre 25 si 30 de persoane erau in continuare date disparute miercuri seara, au anuntat Fortele de securitate ale Ciprului de Nord (GKK), scrie news.ro. Echipe din cadrul Pazei de Coasta trimise de Ciprul de Nord si Turcia actionau in vederea gasirii persoanelor care lipsesc la apel, in urma naufragiului, a carui cauza nu a fost stabilita inca. Vezi si: Naufragiu in Thailanda! Mai multe persoane au fost descoperite fara suflare ...