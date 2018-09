Cel putin 32 de oameni au murit in urma unui atentat sinucigas produs in Afganistan

Igiena orala corecta este, desigur, indispensabila pentru mentinerea unui zambet alb, dar specialistii mai au inca un sfat important: sa avem grija ce alimente includem in dieta deoarece unele dintre ele pot determina colorarea dintilor. Citește mai departe...

O scrisoare elogiu pentru Gabriela Firea a aparut in spatiul public la finalul saptamanii trecute, semnata de zeci de vectori din lumea culturala, artistica si sportiva. Primarul general, aflat in plin razboi cu seful sau pe linie de partid Liviu Dragnea, le-a multumit sustinatorilor, care i-au laud ...

Manfred Weber, liderul popularilor europeni, a legat situatia din Romania de cea din Ungaria, unde incalcarile regulilor democratice au determinat Parlamentul European sa ia in discutie activarea articolului 7 pentru Budapesta, un vot care se va da, miercuri, la Strasbourg.

Imaginile terifiante cu Alexandra Dinu, plină de sânge i-au îngrozit pe fanii blondinei. Totul însă face parte din transformarea pe care a fost nevoită actrița să o facă pentru cel mai nou rol al său. (VEZI CUM ÎȚI POȚI LUA APARTAMENT ÎN BUCUREȘTI ÎN 6 LUNI) Alexandra Dinu, plină de sânge, cu vânătăi și nasul bandajat…. […] The post Imagini terifiante cu Alexandra Dinu, plină de sânge! Fanii sunt în stare de șoc appeared first on Cancan.ro.