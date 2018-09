Cel putin 6 persoane au murit, iar alte 170 au fost ranite, in urma unui taifun care a lovit Japonia

Taifun Japonia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin 6 persoane au murit si 170 au fost raniti, in vestul Japoniei, care a fost lovit de cel mai violent taifun din ultimii 25 e ani. Mass-media locale au raportat cel putin sase decese, inclusiv cel al unui barbat de 71 de ani ramas captiv intr-un imobil care s-a prabusit dupa trecerea ciclonului Jebi, care a adus in Japonia ploi diluviene si vanturi violente, cu rafale ce au atins in anumite zone viteze de 220 de kilometri pe ora. O alta persoana se afla in stare critica, iar aproximativ 170 de oameni au fost raniti. Numerosi localnici au fost indemnati sa isi paraseasca locuintele in zonele inundabile sau susceptibile de a fi afectate de suvoaiele de noroi: in total, autoritatile au rec ...