Cel putin 70 de victime ale medicului fals din Bucuresti. Acesta avea sapte specializari

Rasturnare de situatie in cazul medicului fals, cu sapte specializari. Anchetatorii au descins din nou in cabinetul lui din Bucuresti si au descoperit ca ar putea exista cel putin saptezeci de victime. Alte 70 de persoane ar fi fost inselate, cred procurorii. Ionut Grigore pretindea ca este ortoped, psiholog sau traumatolog. Din asa zisele sedinte de terapie precum aceasta, a reusit sa castige in cativa ani peste 200.000 de lei. In cursul zilei de joi, politistii l-au retinut din nou. Politistii au mai facut o vizita in cabinet au ridicat documente. Acelasi cabinet caruia i-au trecut pragul se pare peste 70 de bolnavi care acum ar putea deveni parti vatamate in dosar. Vezi si: Inca unul! Un ...