Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa un atac armat in Chicago

atac armat 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin cinci persoane, inclusiv doi copii, au fost raniti dupa ce au fost impuscati in timpul unei reuniuni de familie din Chicago, a informat Politia, relateaza site-ul postului NBC News, potrivit Mediafax. Atacul armat a avut loc in jurul orei locale 18.20, in cartierul West Englewood. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Pompieri din Chicago, Larry Langford, a informat ca unul dintre copii a fost impuscat in piept, iar celalalt in picior. Alte trei persoane au fost impuscate si transportate de urgenta la spital. Copilul impuscat in piept a fost salvat de paramedicii aflati la fata locului, a adaugat Langford. Purtatorul de cuvant al Politiei din Chicago, Anthony Guglielmi, a informat ca atacu ...