Cel putin noua persoane si-au pierdut viata in urma unei alunecari de teren, in Columbia

Cel puţin nouă persoane şi-au pierdut viaţa şi cinci au fost date date dispărute duminică, după o alunecare de teren provocată de ploi torenţiale în nordul Columbiei, a anunţat departamentul de pompieri, potrivit Xinhua preluată de Agerpres.

Precipitaţiile căzute la primele ore ale dimineţii au provocat o alunecare de teren care a îngropat mai multe locuinţe dintr-un cartier sărac, cele mai multe construite din lemn, în oraşul-port Barrancabermeja."Am recuperat nouă persoane fără semne vitale, cinci minori şi patru adulţi", a anunţat şeful departamentului de pompieri, Alexander Diaz."Din fericire, trei copii au reuşit să se salveze în momentul în care s-a produs alunecarea de teren şi sunt în viaţă", a mai spus Diaz."Nu vom pleca înainte de a recupera toate cadavrele de sub malul de pământ", a spus Diaz, adăugând că ''peste 45 de unităţi'' de la diferite departamente, printre care apărarea civilă, Crucea Roşie, poliţie şi armată, participă la operaţiunile de salvare.Purtătoarea de cuvânt a primăriei, Francy Elena Alvarez, a precizat că autorităţile nu ştiu încă numărul exact al victimelor."În acest moment, nu putem spune cu siguranţă câte persoane sunt prinse sub dărâmături deoarece se intervine în zonă", a precizat Alvarez."Echipele de intervenţie au menţionat că este vorba despre 11 persoane prinse sub dărâmături, dar numărul acestora ar putea creşte", a adăugat purtătoarea de cuvânt.