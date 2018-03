Cel putin trei copii si o femeie si-au pierdut viata in urma unui incendiu puternic izbucnit intr-un mall - VIDEO

Incendiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un puternic incendiu a izbucnit, duminica, intr-un mall din orasul siberian Kemerovo. Potrivit primelor informatii, cel putin trei copii si o femeie si-au pierdut viata. Un incendiu a izbucnit intr-un mall din Siberia, in orasul Kemerovo. Cel putin trei copii si o femeie si-au pierdut viata, 15 oameni au fost raniti, relateaza Russia Today. Victimele se aflau in locul de joaca pentru copii. Flacarile au cuprins o suprafata de peste 1500 de metri patrati. Vezi si: Incendiu puternic pe platforma fostei rafinarii Astra! De la ce a pornit totul - VIDEO Echipele de interventie incearca sa-i salveze pe cei ramasi captivi in interiorul cladirii. 120 de oameni au fost scosi teferi din mall. 200 de animale ...