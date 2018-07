Cele 12 chelnerite dezertoare din Coreea de Nord ar putea strica "pacea" din Peninsula coreeana

Distribuie Tweet Facebook E-mail Este unul dintre cei patru chirurgi care fac transplant hepatic in Romania. O femeie intr-o lume a barbatilor. De fapt, singura femeie nu doar din Romania, ci si din Europa de Est care a ajuns sa lucre ...

Domnule Klaus Iohannis, va scrie un membru al Parlamentului European, ales in Romania in 2009 si reales in 2014. Nu v-as fi deranjat vacanta, dar trebuie sa va marturisesc ca mi-am pierdut rabdarea. Despre ce este vorba?