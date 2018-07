Cele 4 surori spulberate pe trotuar de masina au un fratior in coma, si el victima unui accident rutier

Surorile din Oradea, spulberate de un tanar sofer neatent de pe trotuar, chiar in fata sediului Politiei, au un fratior de 11 ani in coma, si el lovit de o masina, in alt accident rutier.

Cele 4 fete au fost calcate cu masina de un tanar de 20 de ani, care nu a adaptat viteza la conditiile de drum. Unei fetite i-a fost amputat piciorul in urma accidentului, iar celelalte au suferit rani multiple.

Fetita de 12 ani, care a ramas fara picior in urma accidentului a fost transportata cu elicopterul, de urgenta, la Timisoara.

Fetele veneau de la Cluj, iar masina le-a lasat in fata sediului Politiei, de unde urmau sa ajunga acasa, la Salard, o localitate de langa Oradea.

N-au mai apucat, pentru ca un sofer de 20 de ani, aflat la volanul unei masini inmatriculate in Polonia, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei si le-a lovit in plin, pe toate 4.

In urma groaznicului accident, 2 dintre fete au ramas sub masina, iar celelalte doua au fost aruncate pe strada. Multiple ambulante au intervenit, dar si pompierii, care au folosit o perna pneumatica de mare putere pentru a ridica masina, ca sa le poata scoate pe fete.

"La locul interventiei, pompierii militari au actionat, utilizand perna pneumatica din dotare. Echipajele medicale au acrodat ingrijiri medicale victimelor si le-au transportat la spital. O tanara de 20 de ani a suferit un traumatism cranio-cerebral minor si o contuzie toracica, sora de 12 ani o amputare totala de gamba, fetita de 8 ani traumatism cranio-cerebral, cranio-facial si escoriatii, iar minora de 14 ani un traumatism cranio cerebral minor si escoriatii multiple”, precizeaza maior ISU Crisana, Camelia Rosca.

Toate au fost transportate la spital si se afla sub ingrijirea medicilor.

Tanarul sofer se afla in custodia politiei si este audiat.

