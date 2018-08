Cele 7 etape ale unei relatii: de la perioada de flori si bomboane la cea de dragoste adevarata

casatorie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Dragostea dureaza trei ani” spune Frédéric Beigbeder, iar relatiile de familie trec prin sapte etape, mentioneaza psihologii. Daca s-ar fi stiut despre acestea, 80% dintre divorturi nu ar fi avut loc. Dupa oficierea casatoriei perioada florilor si bomboanelor se termina, romantismul trece, incep zilele in care legaturile familiale trec prin testul rezistentei. Dragostea trebuie sa treaca prin sapte etape pentru a deveni adevarata, puternica, profunda. Cea despre care se poate spune: „Este pentru totdeauna!” 1. Etapa florilor si bomboanelor Dureaza aproximativ un an si jumatate. In aceasta perioada el si ea vad lumea in roz, datorita producerii active a hormonilor feric ...