Cele mai bune solutii pentru transformarea oraselor, la Dezbaterea Smart City 2018-2020 de la Iasi

Primarii, administratorii oraselor si alti reprezentanti ai institutiilor publice regasesc pe 23 martie, la Iasi, in cadrul Dezbaterii Smart City 2018-2020, cele mai bune solutii pentru transformarea oraselor in unele prietenoase cu locuitorii, turistii si mediul de afaceri. Evenimentul se va desfasura la Congress Hall, sala Rossini, din Complexul Palas Iasi. Ziua de 23 martie va reprezenta un maraton al solutiilor propuse de companii cu experienta in domeniu, dar si de firme aflate la inceput de drum, care vin cu propuneri inovatoare si vor sa ajute comunitatea in care traiesc pentru a simplifica actul administrativ. Si-au anuntat participarea peste 40 de reprezentanti ai oraselor din zona Moldovei si peste 20 de autori ...