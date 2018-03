Cele mai celebre cazuri de incest care, aparent, nu deranjeaza pe nimeni

Angelina Jolie and James Haven

1. Woody Allen si Soon-Yi

Regizorul american Woody Allen s-a casatorit cu fiica sa adoptiva, Soon-Yi, dupa ce s-a despartit de actrita Mia Farrow. Diferenta de varsta dintre cei doi este de 35 de ani, iar femeia spune ca nu a vazut niciodata in Allen o figura paterna.

2. Albert Einstein si Elsa Lowenthal

Einstein, una dintre cele mai inteligente figuri ale lumii moderne, stia exact ce ii place. Si lui i-a placut de verisoara sa primara. Motiv pentru care s-a casatorit cu ea.

3. Angelina Jolie si James Haven

Cine poate uita celebrul sarut pasional dintre Angelina Jolie si fratele sau? Desi nu exista dovezi clare cu privire la o reala relatie incestuoasa, Haven a spus ca ii este greu sa gaseasca iubire deoarece deja o are in viata sa pe femeia perfecta – Angelina.

4. Charles Darwin si Emma Wedgwood

Darwin, parintele teoriei evolutiei, s-a casatorit cu verisoara sa primara si a facut cu ea nu mai putin de 10 copii. Curand a descoperit ca din cauza legaturii sale de rudenie cu sotia sa, copiii sai se imbolnaveau usor, fiind mai predispusi la afectiuni si probleme.

5. Jerry Lee Lewis si Myra Gale Brown

Pe langa faptul ca aleasa inimii sale a fost verisoara sa primara, nunta a avut loc cand el avea 22 de ani si ea doar 13.

6. Morgan Freeman si E’Dena Hines

Desi Freeman neaga cu vehementa speculatiile cu privire la relatia dintre el si nepoata sa vitrega, multi sunt convinsi ca intre ei exista mai mult decat afectiune „frateasca”..

7. Mackenzie si John Phillips

John Phillips din trupa The Mamas and The Papas a intretinut relatii sexuale consensuale cu fiica sa, actrita Mackenzie Philips, cand se aflau sub influenta narcoticelor.

