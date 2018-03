Cele mai haioase expresii romanesti, traduse in engleza

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nu putini suntem cei care ne-am jucat traducand, cuvant cu cuvant, expresii neaose romanesti in vreo limba straina, sau invers. Rezultatul e evident lipsit de noima pentru straini, dar extrem de haios, pentru noi! 1. Un roman nu este surprins (A Romanian is not “surprised”), ci i-a picat fata (his “face has fallen off”) 2. Un roman nu face atat de multe din foarte putin (A Romanian didn’t just “do so much with so little”), ci face din rahat bici (he “made a whip out of shit”) 3. Un roman nu se enerveaza (A Romanian won’t “lose temper”), ci ii sare mustarul (his “mustard will jump off”) 4. Un roman nu greseste (A Romanian hasn’t just & ...